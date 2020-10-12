أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، باستثناء وزيرين فقط أحدهما مصاب بكورونا والثاني يقضي فترة عزل 14 يوما لقدومه من الخارج.

واحتفظ أيمن الصفدي بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء الأردني، وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

حضر مراسم أداء اليمين الدستورية، في قصر الحسينية، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

وتتولى الحكومة الجديدة المسؤولية في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكلف الملك الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاما) بتشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، في وقت خضم الأزمة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية، في وقت لاحق، محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة، بعد انتهاء فترة العزل الصحي حيث ظهرت نتيجة إيجابية لفحص كورونا.



وكذلك يؤدي اليمين، في وقت لاحق، الدكتور نواف وصفي، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بعد انتهاء مدة التزامه بإجراءات الحجر الصحي المتبعة للعائدين من السفر.





ووجه الملك عبدالله الثاني الحكومة، وفق خطاب التكليف، بضرورة إعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك.

كما حث على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن.