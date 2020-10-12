بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، آفاق تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابة على "تويتر"، اليوم الإثنين، "بحثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي.. آفاق تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتعاون الثنائي في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة جائحة " كورونا " والتصدي لآثارها وتداعياتها.





ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 1971، لم تتوقف قيادة الدولتين عن العمل معا للارتقاء بهذه العلاقات، حتى بات البلدان يلتقيان معاً في العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الطرفين.

وتعززت هذه العلاقات بشكل كبير، وأخذت منحنى أكثر قوة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 2007.

ثم تبعتها سلسلة زيارات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى موسكو، كان أحدثها في 2018 التي وقع خلالها إطار الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

