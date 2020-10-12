أسعار الذهب في مصر.. عيار 18 يسجل 720 جنيها

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، بمنتصف التعاملات رغم ارتفاع سعر المعدن الثمين عالميا في العقود الآجلة لبورصة كوميكس.



وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، استقر سعر جرام الذهب عيار (24) عند مستوى 960 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) نحو 840 جنيها، فيما سجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند 6720 جنيها، فيما سجل سعر أوقية الذهب في مصر 1928 دولارا.

وتشهد سوق الصاغة في مصر انتعاشًا في الطلب على الذهب، لكن التجار قالوا إن الانتعاش في مبيعات الذهب سيكون مؤقتًا مع توقعات بضعف الأداء من حيث المبيعات هذا العام.

ويخفت الطلب على الذهب في مصر عند ارتفاع الأسعار.

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب عالميا قد زادت أمس الأول إلى 1926.2 دولار للأوقية في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 2020، وفقا لبورصة كوميكس.

وفي نهاية تعاملات الأسبوع، ارتفع يوم الجمعة الماضي بنحو 1% بسبب ضعف الدولار، كما زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.