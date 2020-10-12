سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري ،خلال التعاملات الصباحبة اليوم الإثنين، في معظم البنوك،وفق متعاملين.

كما انخفض سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، أمس.



وتراجع الدولار بمعدلات تتراوح بين 3 قروش إلى قرش واحد في معظم البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار 4 مستويات مختلفة في البنوك المصري بفارق 3 قروش بين أعلى وأقل سعر.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك.

وأمس الأول، أظهرت النتائج الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر/أيلول 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس/آب، ليسجل معدل التضخم الشهري "صفرا" خلال الشهر الماضي.

وأفاد البيان بأن معدل التضـخم السنوي لإجمالي مصر بلغ 3.3% لشهر سبتمبر/أيلول 2020 مقابل 4.3% للشهـر نفسه من العام السابق.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وتواصل الاحتياطيات الأجنبية في مصر صعودها المتتالي منذ يونيو/حزيران، في اتجاه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم الذي حققه قبيل جائحة كورونا، فضلا عن قدرة الجنيه المصري على مواصلة الانخفاض مقابل الدولار.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك مصر إيران للتنمية والتجاري الدولي والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع على الدولار في بنوك الكويت الوطني والمصري لتنمية الصادرات والإسكندرية وقناة السويس وبلوم مصر، وعودة، والمشرق، وساييب، والأهلي الكويتي، والتنمية الصناعية، والمصري الخليجي.

وسجل الدولار سعرا أعلى قرشا واحدا عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والأهلي اليوناني وكريدي أجريكول.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.40 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، مقابل 18.41 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، أمس، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر صرف الإسترليني 20.23 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع، مقابل 20.24 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي 48.73 جنيه للشراء و51.5 جنيه للبيع، مقابل 48.76 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.