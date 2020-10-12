أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، بعد أيام متواصلة من الارتفاع ،رغم هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "مؤشر الدولار انتعش قليلا، مما ضغط على الذهب".

وفي المملكة،سجل سعر جرام الذهب عيار (24) 232.69 ريال (62.05 دولار) ،فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة 203.61 ريال (54.29 دولار)،والأسعار قبل احتساب "المصنعية".



ووفق بيانات سجل سعر جرام الذهب عيار (18) في المملكة نحو 174.52 ريال (46.54 دولار).



سعر الجنيه الذهب والأوقية

وبلغ سعر بيع أونصة الذهب في السعودية 7237.5 ريال (1930 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 1628.84 ريال (434.63 دولار).

الأسعار العالمية

وكانت أسعار الذهب عالميا قد زادت أمس الأول إلى 1926.2 دولار للأوقية في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 2020، وفقا لبورصة كوميكس.

وفي نهاية تعاملات الأسبوع، ارتفع يوم الجمعة الماضي بنحو 1% بسبب ضعف الدولار، كما زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

عالميا

نزل الذهب عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ عوض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة إنقاذ أمريكية جديدة للتخفيف من التداعيات كورونا معارضة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر أيلول عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1934.70 دولار للأوقية.