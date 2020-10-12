سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" بنحو 3 جنيهات، بينما استقر سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة عند 55 جنيها للشراء و55.72 جنيه للبيع.



وقالت وسائل إعلام محلية، في السوق السوداء، قفز سعر الدولار بنحو 3 جنيهات ليسجل 245 جنيها، مقارنة بـ 242 جنيها، أمس.

ويأتي ارتفاع الدولار بعد أن كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عن خطوات الحكومة لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود، والذي اتخذته منذ فترة طويلة ولم يطبق.

وتمضي حكومة السودان الانتقالية في برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يتضمن رفع الدعم الحكومي عن البنزين والجازولين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبدالرحمن قوله "إن تنفيذ خطوة تحرير أسعار الوقود -الجازولين والبنزين- كان ينتظر ترتيبات قامت بها وزارته، من بينها حصر وتأهيل الشركات التي ستدخل في عملية الاستيراد والبيع، بخلاف إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي 65.06 جنيه للشراء و65.39 جنيه للبيع ، مقابل 64.75 جنيه للشراء و65.07 جنيه للبيع، أمس.

كما سجل الجنيه الإسترليني 71.75 جنيه للشراء و72.11 جنيه للبيع، مقابل 71.13 جنيه للشراء و71.48 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء سجل متوسط سعر صرف اليورو 285.21 جنيه ومتوسط سعر صرف الإسترليني 312.19 جنيه.

سعر الريال والدرهم

وسجل سعر الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

كما سجل الدينار الكويتي 139.39 جنيه للشراء و180.28 جنيه للبيع، مقابل 179.24 للشراء، و180.13 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 65.35 جنيه والدرهم الإماراتي 67 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 690 جنيها.