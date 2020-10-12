الطفلة سما تبصر مجددا

لم تتوقع الطفلة السورية "سما " ذات الـ5 سنوات، اللاجئة مع أسرتها في لبنان، أن القدر يخبئ لها ما لم يكن في الحسبان، وأنها ستكون ضمن ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة اللبنانية مطلع أغسطس الماضي.

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فبينما كانت "سما" تلهو وتلعب وسط جدران منزلها المتواضع وقع الحدث في برهة من الزمن، وتطاير زجاج المنزل، لتستقر شظاياه داخل عينها اليسرى وأفقدتها النظر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".