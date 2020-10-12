قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، إن الكنيست الإسرائيلي سيصادق الخميس المقبل على اتفاق السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال جندلمان في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين، "ستطرح اتفاقية السلام مع الإمارات الخميس على الكنيست للمصادقة عليها.. وهذا هو سلام حقيقي بين الشعبين".

وبدوره قال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "صادقت الحكومة اليوم بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بعرض "اتفاق إبراهيم"، على الكنيست للمصادقة عليها، وذلك قبل المصادقة عليها من مجلس الوزراء".

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الخاصة: "أطرح اليوم على الحكومة اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، وهذه هي أول اتفاقية سلام توقع عليها إسرائيل منذ أكثر من 25 عاما، وفي موازاة ذلك نكمل الاتفاقيات مع البحرين، أي سنعمل سلاما مع دولتين عربيتين بشكل مواز".

وأضاف : "قلت لولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إننا سنقرّ هذا الأسبوع اتفاقية السلام التاريخية في الحكومة ثم في الكنيست، هذه الاتفاقيات تعبر عن التغير الدراماتيكي الذي أحدثناه في مكانة إسرائيل في المنطقة، الدول العربية تريد صنع السلام معنا ".