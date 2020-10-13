نصيحة كلوب العاطفية.. كيف تتجاوز قلق المرحلة الثانوية؟

في الوقت الذي يعيش فيه المقبلون على المرحلة الثانوية بالدراسة حالة شديدة من القلق والتوتر، جاءتهم نصيحة ذهبية من أحد أكثر المدربين تعرضا للضغط، وهو الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

كلوب تلقى رسالة من أحد مشجعي ليفربول، الذي بدأ لتوه الدراسة في المرحلة الثانوية بعدما انتقل إليها من الابتدائية، حيث أعرب المشجع الصغير البالغ من العمر 11 عاماً عن قلقه من المرحلة الجديدة في حياته.



الطفل لويس بالفي شعر بحالة شديدة من القلق والتوتر مع بدء العام الدراسي والمرحلة التعليمية الجديدة، فنصحه أحد أصدقاء العائلة بالاستعانة بناديه المحبب للخروج من تلك الأزمة، ليقوم بمخاطبة كلوب.

المدرب الألماني حرص على الرد على رسالة المشجع الصغير، حيث وجه له العديد من النصائح لمساعدته على تجاوز حالة القلق والتوتر التي يعاني منها، وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية بنشر فحوى تلك الرسالة.

وكتب كلوب في رسالته: "مرحباً لويس، هل يمكنني أن أخبرك بسر؟ أنا أشعر بالعصبية، وكي أكون صادقاً فأنا حين لا أشعر بها ينتابني قلق كبير، فما يحدث يمنحك الفرصة لتحول تلك الطاقة الناتجة من القلق والعصبية إلى شيء إيجابي".

وأضاف: "ربما يكون غريباً أن يفكر طفل في مثل سنك أن مدرب ليفربول يفكر ويشعر بما يفكر ويشعر به، ولكن مما فهمته من خطابك فأنت شخص مفكر، ومهتم للغاية بعملك، وحين تمتلك تلك المهارات، فمن الصعب للغاية أن تتحاشى تلك العصبية".





كلوب تحدث عن الطريقة التي يتعامل بها مع لاعبيه حين يشعرون بحالة مماثلة لحالة الطالب، قائلا: "الإجابة بسيطة، أذكرهم كم هم مهمون بالنسبة لي، وكم أنا مؤمن بهم، وأعتقد أن هذه مكانتك لدى عائلتك، لا يجب أن تشعر بالقلق مما يحدث".

مدرب ليفربول استعان بحقيقة خسارته لأكثر من نهائي أوروبي سواء مع بروسيا دورتموند الألماني فريقه السابق أو "الريدز": "كما تعلم، فأنا خسرت أكثر من مباراة نهائية، وهذا منحني شعورا غير جيد، ولكن بمساعدة أهلي وأصدقائي واصلت العمل، وبفضل ذلك نجحت في تحقيق نجاحات بعدها".

كلوب خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع دورتموند بنتيجة 1-2 أمام بايرن ميونيخ في 2013، والثانية مع ليفربول من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-3 في 2018، بالإضافة لنهائي الدوري الأوروبي 2016 مع "الريدز" بنتيجة 1-3 أمام إشبيلية الإسباني.

واختتم كلوب حديثه إلى بالفي قائلاً: "تشجيعك لنا يعني الكثير لي ولكل شخص في ليفربول، وأتمنى أن يظهر خطابي لك أننا أيضاً ندعمك".

على الجانب الآخر ردت والدة الطفل، وتدعى ملينيا، على كلوب في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية قائلة: "لقد كان لويس في صدمة مكتملة حين تم الرد على خطابه بشكل شخصي من كلوب".

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يحرص فيها كلوب على التواصل مع الجماهير عبر الرسائل، حيث سبق له أن وجه خطابا إلى طفل يشجع مانشستر يونايتد، بعدما طالبه بالكف عن تحقيق الانتصارات، في ظل العداوة التاريخية بين الناديين.