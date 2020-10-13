بساعة فيديو.. منتخب الجزائر يضع خطة قهر المكسيك

بدأ جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، وضع خطته لقهر منتخب المكسيك، خلال المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء الثلاثاء.

ويخوض المنتخب الجزائري ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، عندما يواجه المكسيك في مدينة لاهاي الهولندية مساء الثلاثاء.

منتخب المكسيك لم يتعرض للهزيمة مطلقا خلال المباريات الـ21 الأخيرة، وكان آخرها الانتصار الذي حققه على هولندا، الأربعاء الماضي، بنتيجة 1-0 وديا.

ساعة فيديو

جمال بلماضي حرص على الاجتماع باللاعبين في غرفة الفيديو لمدة تزيد عن الساعة، من أجل وضع خطة التغلب على المكسيك خلال المباراة المقبلة.

وعلمت "دوت الخليج الرياضية" أن بلماضي درس رفقة عناصر المنتخب الجزائري تشكيلة المكسيك بشكل دقيق، وحدد نقاط قوتها وضعفها من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وذلك من خلال دراسة المباراة الودية الأخيرة أمام هولندا.





وشدد الرجل الأول في المنتخب الجزائري على ضرورة إظهار صلابة وتركيز كبيرين خلال الـ90 دقيقة أمام سرعة الأجنحة المكسيكية، خاصة وأن وسط الميدان سيكون أكثر صلابة بتواجد المخضرم عدلان قديورة والمتألقين إسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي.

المدرب الجزائري أكد على ضروررة التركيز على الهجمات المُعاكسة، والتي سيقودها كل من رياض محرز وبغداد بونجاح، حيث سيسترجع الأخير مكانته في مركز رأس الحربة.

الجانب المعنوي

وبعيدا عن الجانب الفني، عمل جمال بلماضي على تحفيز لاعبيه بشكل كبير، مؤكدا على ضرورة ااستهداف الفوز أمام المكسيك، للتأكيد على المُستوى العالمي الذي وصله أبطال أفريقيا.

يُذكر أن المنتخب الجزائري حامل لقب أمم أفريقيا 2019 لم يتعرض لأي هزيمة خلال المباريات الـ19 الأخيرة، وكانت آخر انتصاراته، الجمعة الماضية، على حساب نيجيريا بهدف نظيف.