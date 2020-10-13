بساعة فيديو.. منتخب الجزائر يضع خطة قهر المكسيك

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالإثنين 2020/10/12 04:29 م بتوقيت أبوظبي
بدأ جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، وضع خطته لقهر منتخب المكسيك، خلال المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء الثلاثاء.
ويخوض المنتخب الجزائري ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، عندما يواجه المكسيك في مدينة لاهاي الهولندية مساء الثلاثاء.
منتخب المكسيك لم يتعرض للهزيمة مطلقا خلال المباريات الـ21 الأخيرة، وكان آخرها الانتصار الذي حققه على هولندا، الأربعاء الماضي، بنتيجة 1-0 وديا.
ساعة فيديو
جمال بلماضي حرص على الاجتماع باللاعبين في غرفة الفيديو لمدة تزيد عن الساعة، من أجل وضع خطة التغلب على المكسيك خلال المباراة المقبلة.
وعلمت "دوت الخليج الرياضية" أن بلماضي درس رفقة عناصر المنتخب الجزائري تشكيلة المكسيك بشكل دقيق، وحدد نقاط قوتها وضعفها من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وذلك من خلال دراسة المباراة الودية الأخيرة أمام هولندا.
وشدد الرجل الأول في المنتخب الجزائري على ضرورة إظهار صلابة وتركيز كبيرين خلال الـ90 دقيقة أمام سرعة الأجنحة المكسيكية، خاصة وأن وسط الميدان سيكون أكثر صلابة بتواجد المخضرم عدلان قديورة والمتألقين إسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي.
المدرب الجزائري أكد على ضروررة التركيز على الهجمات المُعاكسة، والتي سيقودها كل من رياض محرز وبغداد بونجاح، حيث سيسترجع الأخير مكانته في مركز رأس الحربة.
الجانب المعنوي
وبعيدا عن الجانب الفني، عمل جمال بلماضي على تحفيز لاعبيه بشكل كبير، مؤكدا على ضرورة ااستهداف الفوز أمام المكسيك، للتأكيد على المُستوى العالمي الذي وصله أبطال أفريقيا.
يُذكر أن المنتخب الجزائري حامل لقب أمم أفريقيا 2019 لم يتعرض لأي هزيمة خلال المباريات الـ19 الأخيرة، وكانت آخر انتصاراته، الجمعة الماضية، على حساب نيجيريا بهدف نظيف.
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