بسبب "ماكينة" ميسي.. الدوري الإسباني يسخر من رونالدو ونيمار

عمد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إلى الثناء على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بعد قراره بالبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، ساخرا في الوقت ذاته من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا بعد رحيلهما عن "الليجا".

ميسي كان قريباً من الرحيل عن ملعب كامب نو في الصيف الماضي، بسبب رفضه أسلوب عمل إدارة النادي بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، لكنه وافق في النهاية على البقاء حتى نهاية عقده الصيف المقبل، بعد رفض النادي التفريط في خدماته.



العديد من المتابعين اعتبروا أن رحيل ميسي كان سيمثل ضربة قوية للدوري الإسباني، لا سيما أنه يأتي بعد رحيل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017، ورحيل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018.

تيباس تحدث عن ذلك الأمر في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قائلا: "قرار بقاء ميسي في برشلونة هو الأفضل، لأنه يشبه الماكينة".

وعن رحيل نيمار ورونالدو من قبل، قال تيباس "استعددنا على مدار سنوات لرحيل النجوم، وحدث ذلك مع نيمار دا سيلفا الذي انتقل للدوري الفرنسي، وكريستيانو رونالدو الذي فضل الدوري الإيطالي، لكن رحيلهما لم يكن بالتأثير الذي اعتقدناه".





وأكمل: "بالفعل قمنا ببيع حقوق بث لقاءات الليجا لـ4 سنوات مقبلة، ولذلك الأمر لن يختلف لو رحل ميسي، ولم يقل لنا أحد أننا لن ننقل المسابقة لو رحل، لقد عززنا تصورنا الخاص بقدرتنا الدائمة على المنافسة".



وتابع: "قطار الليجا لا يزال يكمل طريقه بعد أن هبط منه رونالدو ونيمار، نيمار لم يجعل الدوري الفرنسي رقما واحدا، ولا حتى رونالدو في الدوري الإيطالي، لا يوجد لاعب يتحول إلى بطولة".

وأتم: "لو رحل رونالدو وميسي معا في وقت واحد كنت سأقلق، ولكن لا يوجد لاعب يغني عن بطولة".

يذكر أن ميسي يلعب في الدوري الإسباني منذ تصعيده للفريق الأول لبرشلونة في عام 2004، حيث حقق 10 ألقاب للبطولة مع "البلوجرانا".