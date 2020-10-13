سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة المصرية وذلك لليوم الثاني على التوالي ،بينما استقر سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار 4 مستويات مختلفة في البنوك المصري بفارق 4 قروش بين أعلى وأقل سعر، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، عن أسعار الدولار في 29 بنكا.

وهيمن سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع على معظم تعاملات البنوك.

التضخم

وقبل يومين ،أظهرت بيانات جهاز الإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر/أيلول 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس/آب، ليسجل معدل التضخم الشهري "صفر" خلال الشهر الماضي.

وأفاد البيان بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر بلغ 3.3% لشهر سبتمبر/أيلول 2020 مقابل 4.3% للشهر نفسه من العام السابق.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وتواصل الاحتياطيات الأجنبية في مصر صعودها المتتالي منذ يونيو/حزيران، في اتجاه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم الذي حققه قبيل جائحة كورونا، فضلا عن قدرة الجنيه المصري على مواصلة الانخفاض مقابل الدولار.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في 18 بنكا منها،العقاري المصري، ومصر إيران للتنمية والمصرف المتحد، وكريدي أجريكول، وعودة، والمشرق، والمصري للتنمية، والقاهرة، والإسكندرية.

فيما سجل الدولار سعرا أعلى "قرشا واحدا" عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع في 4 بنوك، منها البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، والإمارات دبي الوطني، وبنك مصر.

اليورو والإسترليني



وسجل متوسط سعر صرف اليورو 18.44 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع،فيما بلغ سعر صرف الإسترليني 20.35 جنيه للشراء و20.65 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي في البنوك 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي.

وسجل الدينار الكويتي 48.70 جنيه للشراء و 51.5 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.