قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن في حين توقفت حركة المرور على جسر وستمنستر القريب والمؤدي إلى البرلمان.

ورفعت السلطات الأمنية الإنذار في وقت لاحق.

وذكرت الشرطة أنها ستكشف عن المزيد من المعلومات عند توفرها.

وقال شهود على وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك أفراد شرطة مسلحين في المكان وإن المستشفى لا يسمح للناس بالدخول أو الخروج.

ولم يصدر تعليق عن المستشفى حتى الآن.