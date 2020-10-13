سفير إسرائيل بواشنطن: ننتظر قائدا فلسطينيا بشجاعة الشيخ محمد بن زايد

وصف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر، مسار تحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر إقامة دولة للفلسطينيين يمكنهم من خلالها التمتع بحياة وطنية مستقلة ومزدهرة، على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرط التعامل الجدي مع حاجات إسرائيل الأمنية.

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وفي مقابلة مع "دوت الخليج الإخبارية"، هي الأولى مع وسيلة إعلام عربية منذ الإعلان عن معاهدة السلام الشهر قبل الماضي، أعرب ديرمر عن اعتقاده بأن خطة ترامب للسلام توفر مسارا واقعيا للمضي قدما من خلال الاعتراف بحقوق إسرائيل، والتعامل بجدية مع الاحتياجات الأمنية لها.