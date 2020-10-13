توافق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على أهمية منع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، مشددين على أن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا من دول المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه ناقش مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين ملفي الأمن العربي والقضية الفلسطينية.

ويواجه العراق اعتداء تركيا على شماله، أدانته جامعة الدول العربية.

وتلعب أنقرة دورا مزعزعا للاستقرار في ليبيا التي تمثل عمقا لأمن مصر القومي، كما تدعم تنظيمات إرهابية في سوريا التي تحتل شمالها.

وأشار شكري إلى وجود أطراف إقليمية تحاول زعزعة الاستقرار ونشر الإرهاب في ليبيا.

كما لفت إلى أن نقاشاته مع نظيريه العراقي والأردني تناولت ضرورة إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن "تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا وتنسيقا بشكل أكبر".

وأضاف أن أمن واستقرار العراق ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا دعم جهود مصر في التوصل لحل سياسي يحفظ أمن ليبيا ودول الجوار.

من جهته، أعرب وزير خارجية العراق عن اعتقاده بأن الحوار هو السبيل لحل كافة القضايا السياسية بالمنطقة.