مفاجأة.. والد يوسف بلايلي يؤكد اقترابه من الدوري الإسباني

فجر حفيظ بلايلي، والد يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر وفريق الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على أن نجله تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الإسباني للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.



وقال حفيظ بلايلي، الذي يتولى أيضا إدارة شؤون اللاعب، في تصريحات لقناة الهداف الجزائرية، نشرتها عدة صحف محلية أخرى أيضا، إن نادي خيتافي الإسباني يتطلع للتعاقد مع نجله يوسف في أقرب وقت، وإن اللاعب بات قريبا من قبول العرض.

وأوضح بلايلي الأب أن نادي نابولي الإيطالي حاول أيضا ضم نجله خلال الفترة الأخيرة لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وكانت تقارير أكدت خلال الفترة الأخيرة أن بلايلي حصل على تصريح من الفيفا من أجل فسخ عقده مع الأهلي السعودي بداعي عدم حصوله على راتبه خلال الشهور الأخيرة.





وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيكون صفقة حرة خلال الفترة المقبلة بعد أن يتسلم أوراقه رسميا من الاهلس، وأنه سيكون من حقه الانتقال إلى أن ناد آخر بشكل مجاني.

يذكر أن بلايلي لم ينضم للمعسكر الحالي لمنتخب الجزائر والذي واجه خلاله محاربو الصحراء نيجيريا وديا (الجمعة) وسيواجهون المكسيك (الثلاثاء)، تحضيرا للارتباطات الرسمية المقبلة.

وكانت عدة أندية أبدت رغبتها في ضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الأهلي المصري وليون الفرنسي، وفقا لتقارير وكذلك تصريحات من والد اللاعب.



