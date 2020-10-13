قال جيش مالي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية قتلوا 12 جنديا في هجومين بوسط البلاد.

وأضاف البيان أن الهجوم الأول وقع أثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا وأسفر عن مقتل تسعة جنود، وقُتل ثلاثة آخرون صباح اليوم في مكان قريب وكانوا في طريقهم لمكان الهجوم الأول.

والشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع في مالي، مقتل 11 عسكريا في كمين تعرضت له قوة أمنية بمنطقة غيري القريبة من الحدود الموريتانية، حيث تنتشر الجماعات المسلحة.

وتنشط تنظيمات إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي تهدد مالي ودول الجوار.

