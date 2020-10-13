بسبب "كورونا".. بلماضي يعيد الحسابات قبل مواجهة المكسيك

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالثلاثاء 2020/10/13 02:46 م بتوقيت أبوظبي
يتجه جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لإحداث تغييرات غير متوقعة في تشكيلته الأساسية، قبل المواجهة المرتقبة مساء الثلاثاء أمام المكسيك في مدينة لاهاي الهولندية.
وكشفت مصادر خاصة لـ "دوت الخليج الرياضية" عن إمكانية دخول الخضر برسم تكتيكي جديد، يكون الغرض الأساسي منه السيطرة على تحركات الجناح الطائر خوسيس مانويل كورونا، نجم نادي بورتو البرتغالي.
3 محاور
وتؤكد نفس المصادر، أن جمال بلماضي يفكر في تطبيق خطة لم يسبق له وأن اعتمد عليها منذ وصوله الى تدريب المنتخب الجزائري.
وسيعتمد بلماضي على خطة 3-5-2، من خلال الاعتماد على 3 محاور، وهم عيسى ماندي ورامي بن سبعيني ومهدي تاهرات.
في حين سيقوم كل من سفيان فيغولي ومحمد فارس بمهام دفاعية وهجومية في نفس الوقت.
ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه الفكرة، لضرب نقطة قوة المكسيك على الرواقين، وبشكل خاص كورونا، صاحب الانطلاقات السريعة جدا.
بلماضي وفارس
وجدير بالذكر الى أن جمال بلماضي، وقبل الحصة التدريبية الأخيرة التي أجرتها عناصره، اجتمع مع محمد سليم فارس، وتحدث معه لفترة طويلة مُوضحا له ما ينتظره منه أمام المكسيك.
ومؤكدا له أنه أمام فرصة لا تعوض من أجل إظهار مؤهلاته، أمام منافس عالمي، وموضحا له في نفس الوقت بأن تألقه سيساعده أيضا من كسب ثقة أكبر عند عودته لناديه الجديد لازيو الإيطالي، لأن الطاقم الفني لهذا الأخير سيتابع عروضه الدولية.
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