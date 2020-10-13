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بسبب "كورونا".. بلماضي يعيد الحسابات قبل مواجهة المكسيك

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رياضة

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغي

الثلاثاء 2020/10/13 02:46 م بتوقيت أبوظبي

يتجه جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لإحداث تغييرات غير متوقعة في تشكيلته الأساسية، قبل المواجهة المرتقبة مساء الثلاثاء أمام المكسيك في مدينة لاهاي الهولندية.

وكشفت مصادر خاصة لـ "دوت الخليج الرياضية" عن إمكانية دخول الخضر برسم تكتيكي جديد، يكون الغرض الأساسي منه السيطرة على تحركات الجناح الطائر خوسيس مانويل ، نجم نادي بورتو البرتغالي. 

3 محاور 

وتؤكد نفس المصادر، أن جمال بلماضي يفكر في تطبيق خطة لم يسبق له وأن اعتمد عليها منذ وصوله الى تدريب المنتخب الجزائري.

وسيعتمد بلماضي على خطة 3-5-2، من خلال الاعتماد على 3 محاور، وهم عيسى ماندي ورامي بن سبعيني ومهدي تاهرات.

في حين سيقوم كل من سفيان فيغولي ومحمد فارس بمهام دفاعية وهجومية في نفس الوقت. 

ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه الفكرة، لضرب نقطة قوة المكسيك على الرواقين، وبشكل خاص كورونا، صاحب الانطلاقات السريعة جدا.

بلماضي وفارس 

وجدير بالذكر الى أن جمال بلماضي، وقبل الحصة التدريبية الأخيرة التي أجرتها عناصره، اجتمع مع محمد سليم فارس، وتحدث معه لفترة طويلة مُوضحا له ما ينتظره منه أمام المكسيك.

ومؤكدا له أنه أمام فرصة لا تعوض من أجل إظهار مؤهلاته، أمام منافس عالمي، وموضحا له في نفس الوقت بأن تألقه سيساعده أيضا من كسب ثقة أكبر عند عودته لناديه الجديد لازيو الإيطالي، لأن الطاقم الفني لهذا الأخير سيتابع عروضه الدولية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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