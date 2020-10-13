قصة "حرف" أبعد كاسيميرو عن الغرور

عادة ما يعيش اللاعبين قصصا أسطورية داخل الملاعب، لاسيما عندما ينتمون لأندية كبيرة، لكن رواياتهم خارج الملاعب تكون أكثر إثارة، خاصة عندما ترتبط بالجماهير.

البرازيلي كارلوس هنريكي "كاسيميرو"، نجم ريال مدريد الإسباني، روى قصة حرف أبعده عن لقب "المتعجرف".

يقول اللاعب البرازيلي في تصريحات لـ"موندو ديبورتيفو"، إن اسمه ارتبط في بداية حياته بوالدته فيناسيو دي فاريا كاسيميرو، بسبب دورها الكبير في تربيته والإنفاق عليه، بعد رحيل والده سيرفاندو عن المنزل، وهو في الثالثة من عمره.

وتابع اللاعب: "الجماهير كانت تناديني بلقب ‘كاسمارو’ في بداية مسيرتي مع نادي ساو باولو البرازيلي، ومنتخب البرازيل تحت 20 عاما".



وواصل: "في إحدى المرات كنت ألعب مع ساو باولو، وبدأ الناس ينادونني كاسيميرو، وقتها قدمت مباراة رائعة فأحببت هذا الاسم منذ ذلك الحين".

وشرح الفارق بين الاسمين: "كاسيمارو ‘Casimiro’ تعني المتعجرف أو المغرور والمتغطرس، بينما كاسيميرو ‘Casemiro’ تعني خزان المياه، عدد قليل يعرف هذا الاختلاف".