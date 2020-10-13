حذر الاتحاد الأوروبي مجددا، الثلاثاء، تركيا بفرض عقوبات إذا لم تتوقف عن تدخلاتها وسلوكياتها بالمنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الثلاثاء، أن الاتحاد يراقب سلوكيات أنقرة وإذا لم تلتزم وتوقف تصعيدها ستكون العقوبات أحد الخيارات المطروحة.

وقال بيتر: "لن نسمح لتركيا باستخدام ورقة اللاجئين لابتزازنا".

وكانت الولايات المتحدة، اليوم، قد قالت إنها "تستنكر" قرارا بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط، واتهمت أنقرة بإثارة التوتر في المنطقة "وتعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

وشددت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على أن "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوتر في شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع اليونان".

وهددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الإثنين، تركيا بعقوبات إذا استمرت في التصعيد في منطقة شرق المتوسط.

وقالت المسؤولة الأوروبية، إنه: "تم إعداد عقوبات اقتصادية ضد تركيا وهي جاهزة للتنفيذ الفوري في حال واصلت أنقرة تصعيدها".

ويأتي ذلك بعد أن أعربت فرنسا عن "قلقها" حيال قيام تركيا بإرسال سفينة استشكاف مجددا إلى شرق المتوسط.

وكانت أنقرة، أعلنت عزمها إرسال سفينة للتنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها مع الجارة اليونان، في قرار ينذر برفع منسوب التوتر مع أثينا والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين، إنه : "نشعر بالقلق إزاء إعلان تركيا عن إرسال سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" قبالة جزيرتي كاستيلوريزو ورودس اليونانيتين".



وأكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الإثنين، أن تركيا تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة وتخالف القوانين الدولية.