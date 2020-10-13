إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى

من فضيحة إلى أخرى، تتنقل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الديمقراطية، ليظهر دورها الجلي في الخراب الحاصل في المنطقة العربية، قبل تسع سنوات وأكثر.

بعد هذه الوثيقة وما أظهرته من قرار أمريكي موقع من البيت الأبيض، بتدمير هذه البلدان وتسليم السلطة فيها إلى أعوان أنقرة وطهران الإرهابية..

جاء الدور على مراسلات هيلاري كلينتون، وما احتوته من وثائق وبراهين لدورها الآثم بما آلت إليه الأمور في هذه الأوطان وتسخير هذه الأدوات في تحقيق ذلك.

الرئيس ترامب رفع السرية التامة عن قضية بدأت فصولها في مارس عام ألفين وخمسة عشر 2015 حين كشفت نيويورك تايمز عن استخدام كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مهام رسمية حين كانت وزيرة للخارجية.

سلمت بعدها كلينتون ما يزيد عن خمسة وخمسين 55 ألف رسالة للجهات المعنية بالتحقيق، وامتنعت عن تسليم 30 ألف رسالة قالت إنها شخصية ولا علاقة لها بالعمل.

تظهر هذه الوثيقة -التي أماطت اللثام عنها الخارجية الأمريكية- تعاون الدوحة مع تنظيم الإخوان الإرهابي لإنشاء شبكة إعلامية ضخمة بتمويل قطري يبلغ مئة 100 مليون دولار..

و يوضح التسريب اشتراط التنظيم الإرهابي أن تكون الإدارة والإشراف لنائب المرشد خيرت الشاطر.

#إيميلات هيلاري.. مسؤول ليبي حذر قطر من اللعب بالنار

لا يحتاج دور النظام القطري في كل هذا الخراب إلى مزيد من التأكيد بطبيعة الحال، غير أن هذه الوثيقة توضح تنسيق كلينتون مع قناة الجزيرة، بخصوص موقف واشنطن المتشدد من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال مظاهرات يناير 2011.

أما هنا فيظهر عمر التربي وهو رجل أعمال ليبي يحمل الجنسية الأمريكية، يراسل هيلاري شارحا لها المواقع الاستراتيجية التي يجب أن تقصف في بلاده، وهو ضيف دائم الظهور على قناة الجزيرة المسخرة لهذه الجرائم وغيرها الكثير.

رسائل كلينتون المسربة أظهرت تجاهل إدارة أوباما المتعمد لدور إيران التخريبي في البحرين، حيث سعت لإظهار التدخل الشرعي السعودي في البلد الجار باعتباره غزوا.

وهنا تؤكد هذه الكلمات حادثة إغلاق وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل الهاتف في وجه كلينتون بعد طلبها من الرياض عدم إرسال قوات سعودية إلى البحرين عام ألفين وأحد عشر 2011.

صحيح أن الرئيس الأمريكي قد رفع السرية أخيرا عن فضائح كلينتون، غير أنه أعلن مرارا عن الموروث الذي قدمته هذه الحقبة السوداء التي أتت على الشرق الأوسط بعناوين براقة وألوان زاهية..

خلال حملته الانتخابية الأولى أشهر ترامب هذه الورقة، متوعدا منافسته الديمقراطية بالسجن حال فوزه بالسباق الرئاسي، فما الذي ينتظر هيلاري كلينتون في ضوء كل هذه التسريبات الجديدة، وفي حال بقاء ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات مقبلة؟