أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط

تراجعت أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار المعدن النفيس عالميا مع تعافي الدولار.

وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، سجل جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 842.75 جنيه.

وبعد رحلة من الصعود خلال الأيام الماضية، بدأ جرام الذهب عيار 21 في التراجع منذ أمس الإثنين، وواصل الهبوط اليوم وسجل نحو 825 جنيها ونزل 3 جنيهات، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 707.5 جنيه، وتراجع نحو 2.5 جنيه عن التعاملات الصباحية.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 550 جنيها، وسجل سعر جنيه الذهب في مصر نحو 6600 جنيه، وانخفض نحو 24 جنيها.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 600 نحو 7.5 جنيه، وعيار 800 نحو 10 جنيهات، وعيار 900 نحو 11.25 جنيه.

أما جرام الفضة عيار 925 فسجل نحو 11.5 جنيه، وسجل جرام الفضة عيار 999 في مصر نحو 12.5 جنيه.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تعافي الدولار، لكن سعر المعدن النفيس قد يلقى دعما مستقبلا من حزمة تحفيز أمريكية تزيد من جاذبيته كأداة تحوط من التضخم الناجم عن ذلك.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1917.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1921.20 دولار.

وقال هوي لي الاقتصادي في أو.سي.بي.سي بنك: "في غياب تراجع آخر للدولار، ينتاب المراهنين على صعود الذهب القليل من القلق حاليا".

وتابع: "على المدى القريب أو الأطول، ستلقى أسعار الذهب دعما إذا أُقرت حزمة التحفيز. ولكن نتيجة الجمود في الوقت الحالي وتزايد احتمالات عدم إقرار حزمة قبل الانتخابات، سيعاني الذهب قليلا".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8% إلى 24.90 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 872.94 دولار في حين زاد البلاديوم 0.5% إلى 2413.38 دولار.

