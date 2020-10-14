سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

انخفض متوسط سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، رغم تفاقم أزمة نقص المعروض من العملة الخضراء.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي 7800 ليرة للشراء، و7900 ليرة للبيع، مقابل 8300 ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع الإثنين.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة، أثرت على مناحي الحياة، حيث اتسعت رقعة الفقر، وزادت نسب التضخم، وسجلت البطالة أعلى نسب في تاريخ البلاد.



ووصف حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الحالة التي تعيشها البلاد قائلا: "بدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار والأمان في لبنان.. هناك من يسوق لفكرة رفع الدعم عن الدواء والغذاء، والضغوط الاجتماعية صعبة على الشعب نتيجة لاستنزاف مقدرات البلاد".

وتخطط الحكومة اللبنانية لرفع الدعم عن العديد من السلع، إلا أن الاتحاد العمالي العام في لبنان دعا إلى تحرك تحذيري تحت اسم "يوم الغضب والرفض" في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ليشكل انطلاقة لتحركات لاحقة رفضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون واستنكارا للقرارات المتوقعة لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.

وفي ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيرا عن السعر المتداول.

ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.

ومن المقرر أن تبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول مشاورات برلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد في مسعى لدفع النخب السياسية اللبنانية المنقسمة للتحرك في اتجاه تشكيل الحكومة القادمة للبلاد.

أسعار الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

سعر الدولار في البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

ومن المقرر أن تبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول مشاورات برلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد في مسعى لدفع النخب السياسية اللبنانية المنقسمة للتحرك في اتجاه تشكيل الحكومة القادمة للبلاد.