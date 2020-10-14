بالفيديو.. روح فان باستن تظهر في الدوري الأمريكي

سجل الأمريكي إريك هورتادو لاعب فريق سبورتينج كانساس سيتي هدفاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS"، في مرمى ناشفيل، على طريقة الهولندي ماركو فان باستن.



فان باستن سجل لهولندا على الطائر من الطرف الأيمن، كرة سددها قبل أن تسقط على الأرض وهزت الشباك في مرمى الاتحاد السوفيتي (روسيا حالياً)، في فوز 2-0 بنهائي كأس أمم أوروبا 1988 في ألمانيا.

ويعد الهدف من أهم الأهداف في تاريخ البطولات الأوروبية والعالمية، خاصة أن فان باستن هو أفضل لاعبي العالم 3 مرات في 1988 و1989 و1992.

ونجح هورتادو في إحراز الهدف بشكل مشابه للغاية لهدف فان باستن، بعد نزوله بديلأً ليقود فريقه للفوز باللقاء بنتيجة 2-1.

ومن جانبه، تحدث جوني راسل زميل هورتادو عن صعوبة الهدف بقوله: "لا أعتقد أن الناس تدرك كم هو صعب أن تسجل بهذا التكنيك وهذا الامتياز".

وأضاف: "كي أكون صادقاً لم أصدق الهدف، لقد كان شيئاً استثنائياً".

الهدف جاء في الدقيقة 79 ليمنح التقدم لفريق كانساس ونقاط اللقاء الثلاث.

الفوز صعد بكانساس للمركز الثالث من 16 لقاء برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة عن المتصدر سياتل سيندورس، بينما توقف رصيد ناشفيل عند 18 نقطة.