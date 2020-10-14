دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالثلاثاء 2020/10/13 08:26 م بتوقيت أبوظبي
استجاب الجناح الجزائري يوسف بلايلي للنصائح التي قدمها له مدرب جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بخصوص التعاقد مع وكيل لاعبين للعمل معه خلال الفترة المقبلة.
اللاعب الجزائري اعتمد خلال الفترة الماضية على والده عبدالحفيظ بلايلي، وهو ما اعتبره الكثيرون غير مناسب له، ومن بينهم جمال بلماضي.
بلماضي أكد في المؤتمر الصحفي السابق لمباراتي منتخب الجزائر مع نيجيريا وتونس أن اللاعب يجب عليه العمل مع وكيل لاعبين، معتبرا أن الاعتماد على العائلة ليس كافيا.
شريك فيرمينو
وبالفعل، استجاب بلايلي لنصائح المدرب الجزائري، حيث قام بالتوقيع بصفة رسمية مع شركة عالمية مُتخصصة في تسيير أعمال اللاعبين، وهي شركة "روغون سبور" الألمانية.
الشركة تعمل كوكيل للعديد من اللاعبين البارزين حول العالم، في مقدمتهم يوليان دراكسر وتيمو كيهلر، نجما منتخب ألمانيا، والكاميروني تشوبو موتينج لاعب بايرن ميونيخ الألماني.
اللاعب الأبرز الذي تعمل الشركة كوكيل له هو البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي يلعب إلى جوار المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي.
تحدٍ جديد
وسيكون على الشركة خوض العديد من التحديات عند العمل مع بلايلي، أبرزها أزمته مع نادي أهلي جدة السعودي.
والد بلايلي أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده مع الأهلي بداعي عدم الحصول على مستحقاته، وهو ما علمت "دوت الخليج الرياضية" فيما بعد أنه ليس صحيحا.
ولم يحصل اللاعب الجزائري على أي مستند يؤكد أحقيته في فسخ تعاقده مع الأهلي، وهو ما يؤجل انتقاله إلى أي فريق خلال الفترة الحالية.
يُذكر أن اسم بلايلي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى فريق خيتافي الإسباني، بالإضافة إلى أولمبيك ليون الفرنسي، والترجي التونسي، والأهلي المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستجيبا لنصائح بلماضي.. بلايلي يلتحق بزميل محمد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.