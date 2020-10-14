دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/10/14 06:43 م بتوقيت أبوظبي
أشادت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بالدور الإنساني للسعودية والإمارات تجاه الشعب اليمني، كما وجهت تحذيرا لسياسات تركيا العدائية وتحركات إيران الإرهابية.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ملتزمة بدعم شركائها في الخليج العربي.
وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل استهداف المدنيين في السعودية، وتفاقم من الوضع الإنساني في اليمن.
وأشاد بومبيو، بدور الإمارات والسعودية والأمم المتحدة ودول أوروبية آخرى قدمت مساعدات إنسانية حقيقية للشعب اليمني، مؤكدا أن الجهات المختصه تعمل على توصيلها لمستحقيها.
كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي، هجمات وكلاء إيران في العراق، قائلًا: "تلك الهجمات الإرهابية تنتهك سياده العراق وتهدد أمن شعبه".
وفيما يخص التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، أكد بومبيو أن واشنطن تتابع بقلق الدعم التركي لأذربيجان مما أدى إلى تفاقم الوضع والصراع.
وحذر بومبيو من السياسات العدائية في الأزمات والصراعات، في إشارة للدور التركي في إقليم ناغورني قره باغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.