أعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، الإفراج عن أميركيين كانا موقوفين لدى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت مصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن طائرة من سلاح الجو العماني نقلت الرهينتين من مطار صنعاء إلى مسقط، بعد نقل 240 جريحا حوثيا كانوا يتلقون العلاج في سلطنة عمان.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية نقل الجرحى والرهائن تمت بتسهيل من التحالف العربي بقيادة السعودية.

ووفقا لمصادر أمريكية، فإن أحد المفرج عنهم يعمل في مجال الاغاثة وتم اختطافه من قبل المليشيا الحوثية قبل 3 أعوام، فيما يعمل الأمريكي الآخر كرجل أعمال وتم اختطافه قبل نحو عام بصنعاء.

وعادة ما تلجأ المليشيا الحوثية لاختطاف الرعايا الأجانب من صنعاء والذين يعملون في مجال الإغاثة، لاستخدامهم كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي والتحالف العربي.

وفي سياق آخر، أكد مصدر أممي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استكملت كافة الترتيبات لتنفيذ عملية تبادل 1081 أسيرا بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر المصدر، أن العملية ستتم عبر طائرات خاصة بين مطارات صنعاء وعدن وسيئون ومأرب، بالإضافة إلى حافلات نقل برية.