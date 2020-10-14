سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قفز متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية "السوداء" بنحو 10 جنيهات، لتواصل العملة السودانية التراجع وسط نقص المعروض.

واستقر سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة عند 55 جنيها للشراء و55.72 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 10 جنيهات ليسجل 260 جنيها، مقارنة بـ250 جنيها، الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

التضخم

واستمر صعود التضخم في السودان، مع تواصل ارتفاع أسعار الأغذية، والمشروبات، والوقود، وتوسع السوق الموازية "السوداء" للدولار الأمريكي.

وقال جهاز الإحصاء السوداني، إن التضخم السنوي تسارع إلى 212.29% في سبتمبر/أيلول الماضي من 166.83% في أغسطس/ آب الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمواصلات.

دعم الوقود

ويواصل سعر صرف الدولار الارتفاع لليوم الرابع بعد أن كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عن خطوات الحكومة لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود، والذي اتخذته منذ فترة طويلة ولم يطبق.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد على 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتمضي حكومة السودان الانتقالية في برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يتضمن رفع الدعم الحكومي عن البنزين والجازولين.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

اليورو والإسترليني

وسجل متوسط سعر اليورو في البنوك 64.88 جنيه للشراء و65.21 جنيه للبيع، مقابل 65.03 جنيه للشراء و 65.35 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

كما بلغ الجنيه الإسترليني 71.75 جنيه للشراء و 72.11 جنيه للبيع، مقابل 71.72 جنيه للشراء و72.08 جنيه للبيع أمس الثلاثاء، بحسب البنك المركزي السوداني.

سعر الريال والدرهم

واستقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع في البنوك.

فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 179.56 جنيه للشراء و 180.64 جنيه للبيع، مقابل 178.74 للشراء و179.63 جنيه للبيع الإثنين.