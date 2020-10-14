غويري يرد على بلماضي ويستفز جماهير الجزائر

قام أمين غويري لاعب فريق نيس الفرنسي، بحركة استفزازية تجاه جماهير منتخب الجزائر والمدرب جمال بلماضي، بعد دقائق قليلة من انتهاء مباراة محاربي الصحراء مع المكسيك.

وتعادل منتخب الجزائر مع المكسيك وديا بنتيجة 2-2 (الثلاثاء)، ضمن استعدادات بطل أفريقيا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم 2022.

وقام غويري بنشر صورة له وهو يحمل ألوان المنتخب الفرنسي للشباب، في توقيت مدروس، وتحديدا بعد المباراة الودية ضد المكسيك، في إشارة لرفضه التام لفكرة تمثيل منتخب الجزائر في المستقبل.

وعلى الفور تعرض غويري لوابل من الانتقادات من جانب متابعيه، وأكد أنصار منتخب الجزائر أنهم ليسوا في حاجة لخدماته للصمود أمام كبار الكرة العالمية.

لكن جاء الرد سريعا من غويري، بنشر صورة من مُشاركته مع الديوك خلال الفوز على سلوفاكيا، رغم أنها أقيمت قبل يومين كاملين، وهو ما يُوضح بأن تلك الخطوة كانت بمثابة رسالة مُشفرة لجماهير الجزائر والمدرب بلماضي.

ونشير إلى أن فرص غويري في الدفاع عن قميص "الخضر" تبدو منعدمة خلال الوقت الراهن، بعد قطع الاتصال بينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة خير الدين زطشي.

واتفق زطشي مع بلماضي على عدم ترجي اللاعب في هذه الفترة بالتحديد، لاسيما وأن منتخب بلادهما يضم العديد من اللاعبين المميزين في مركز المهاجم الصريح، ليحمل رد غويري نوعا من الاستفزاز للجهاز الفني لمنتخب الجزائر.