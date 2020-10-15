أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، أن إيران تزعم أنها لا تريد امتلاك سلاحا نوويا ثم تهدد العالم ببرنامجها النووي.

وقال بومبيو، في تغريدتين عبر حسابه على تويتر: "يجب على المجتمع الدولي أن يرفض ابتزاز النظام الإيراني".

واستعان بصورة من أحد التقارير المنسوبة لـ"تلفزيون خامنئي"، للتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بامتلاك السلاح الأكثر فتكًا.

وعلى مدى العقدين الماضيين، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن بعض أهم المواقع والمراكز لبرنامج الأسلحة النووية في طهران، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومواقع آراك للمياه الثقيلة (أغسطس/آب 2002)؟

وسلطت المعارضة الإيرانية الضوء على مرفق تجميع واختبار أجهزة الطرد المركزي الكهربائية في كالاي (فبراير/شباط 2003)، ومواقع لويزان- شبان (مايو/أيار 2003)، وموقع تخصيب فوردو تحت الأرض (ديسمبر /كانون أول 2005)، ومنظمة الابتكار والبحث الدفاعي SPND (يوليو/تموز 2011)، ومؤسسة متفاز في المشروع 6 في بارجين (أبريل/نيسان 2017).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، زعمت إيران أن إنتاجها من اليورانيوم المخصب حاليا يعادل مستوى الإنتاج قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015، وسط اختبار لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد لتسريع التخصيب اللازم لصنع قنبلة ذرية.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي صادر مؤخرا أن مستوى مخزون اليورانيوم المخصب منخفض التركيز لدى إيران بلغ 2320 كيلوجراما.

وبحسب التقرير فإن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب منخفض التركيز في إيران تزيد على 10 أضعاف الحد المتفق عليه بموجب بنود الاتفاق النووي الإيراني قبل 5 سنوات.

وفقا للاتفاق النووي، لا يُسمح لإيران إلا بامتلاك أقل من 203 كيلوجرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التركيز، لكن طهران تقول إنها تخلت عن بعض التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عامين.

الجدير بالذكر أن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وافق في، 19 يونيو/حزيران 2020، على قرار توبيخ مقترح من 3 دول أوروبية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية ومنع المفتشين الدوليين من زيارة بعض المواقع المشتبه بها.