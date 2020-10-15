أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته حققت ما لم تستطع أي إدارة أمريكية أخرى تحقيقه في مجال مكافحة الإرهاب.



وخلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال ترامب: "نملك أفضل جيش في العالم ونجحنا في القضاء على تنظيم داعش".

واعتاد ترامب على توجيه سيل من الاتهامات لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن، والذي يخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة مرشحًا عن الحزب الجمهوري.

ولا يتوقف سيد البيت الأبيض عن استعادة لحظة خروجه على العالم معلناً مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في عملية عسكرية أمريكية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي قبل نحو عام.

وفي تصريحات له قبل ساعات، أكد الرئيس الأمريكي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني ستكون الأهم في تاريخ البلاد.

وأمام تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، أضاف: "أحارب من أجل القضاء على كورونا ومواجهة اليسار المتطرف، تعافيت من كورونا والأطباء وصفوني بـ(سوبرمان)".

واعتبر أن الفوضويين يريدون تحطيم الطبقة الوسطى وأحلام الأمريكيين.

كان ترامب، قال مازحا بعد تعافيه من فيروس كورونا إنه "سيقبل الجميع الآن"، وذلك خلال تجمع انتخابي ليل الإثنين في سانفورد، فلوريدا، معتبرا أنه الآن "محصن" من كوفيد-19.

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت ضمن الرد على الأخبار التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وتناولت تحذيرا رسميا لمنظمة الصحة العالمية من إغلاق الاقتصاد، باعتباره "الوسيلة الأساسية للسيطرة" على جائحة فيروس كورونا.