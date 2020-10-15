تحدي الكبار.. جمال بلماضي يزف أخبارا سارة لجماهير الجزائر

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، أن فريقه سيواصل خوض مواجهات قوية أمام منافسين من المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.

بطل أفريقيا 2019 تعادل إيجابيا 2-2 مع المكسيك الثلاثاء، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022.

وشدد بلماضي على أنه طالب خير الدين زطشي رئيس اتحاد الجزائر لكرة القدم، بضرورة برمجة مباريات قوية لمحاربي الصحراء أمام المنتخبات الكبيرة، في فترات التوقف الدولي.

وتحدث جمال بلماضي في هذا الشأن بقوله: "عندما تلعب أمام منتخبات كبيرة تحتل المراكز الأولى في تصنيف الفيفا، فإنك تشعر بالرضا، خاصة عندما تمتلك لاعبين في حجم المُباراة، وقادرين على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، وأنا أريد أن نلعب مُجددا مع منافس عالمي في أقرب وقت ممكن".



وكان من المفترض أن يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره البلجيكي في شهر أكتوبر/ تشرين أول الحالي، لكن تفاصيل إدارية حالت دون إقامة المباراة.

تطور آلي

صاحب الـ44 عاما قال بخصوص طموحاته المُستقبلية أمام كبار الكرة العالمية: "مستوانا تطور كثيرا أمام نيجيريا والمكسيك، نحن قادرون على مواصلة هذا التطور بشكل آلي حسب نوعية المنافس وهو أمر يُسعدني، وهي غاية كنت أبحث عنها منذ أول يوم لي هنا".

واختتم بقوله: "يجب علينا أن نستغل مواعيد الفيفا المقبلة من أجل خوض مثل هذه المُباريات، وتحقيق نتائج إيجابية جديدة وكسب ثقة أكبر في انتظار قادم التحديات".