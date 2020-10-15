تحدي الكبار.. جمال بلماضي يزف أخبارا سارة لجماهير الجزائر

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالأربعاء 2020/10/14 06:36 م بتوقيت أبوظبي
أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، أن فريقه سيواصل خوض مواجهات قوية أمام منافسين من المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
بطل أفريقيا 2019 تعادل إيجابيا 2-2 مع المكسيك الثلاثاء، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022.
وشدد بلماضي على أنه طالب خير الدين زطشي رئيس اتحاد الجزائر لكرة القدم، بضرورة برمجة مباريات قوية لمحاربي الصحراء أمام المنتخبات الكبيرة، في فترات التوقف الدولي.
وتحدث جمال بلماضي في هذا الشأن بقوله: "عندما تلعب أمام منتخبات كبيرة تحتل المراكز الأولى في تصنيف الفيفا، فإنك تشعر بالرضا، خاصة عندما تمتلك لاعبين في حجم المُباراة، وقادرين على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، وأنا أريد أن نلعب مُجددا مع منافس عالمي في أقرب وقت ممكن".
وكان من المفترض أن يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره البلجيكي في شهر أكتوبر/ تشرين أول الحالي، لكن تفاصيل إدارية حالت دون إقامة المباراة.
تطور آلي
صاحب الـ44 عاما قال بخصوص طموحاته المُستقبلية أمام كبار الكرة العالمية: "مستوانا تطور كثيرا أمام نيجيريا والمكسيك، نحن قادرون على مواصلة هذا التطور بشكل آلي حسب نوعية المنافس وهو أمر يُسعدني، وهي غاية كنت أبحث عنها منذ أول يوم لي هنا".
واختتم بقوله: "يجب علينا أن نستغل مواعيد الفيفا المقبلة من أجل خوض مثل هذه المُباريات، وتحقيق نتائج إيجابية جديدة وكسب ثقة أكبر في انتظار قادم التحديات".
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