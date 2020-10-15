الذكاء الاصطناعي

تحدي الكبار.. جمال بلماضي يزف أخبارا سارة لجماهير الجزائر

0 نشر
0 تبليغ

رياضة

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغي

الأربعاء 2020/10/14 06:36 م بتوقيت أبوظبي

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، أن فريقه سيواصل خوض مواجهات قوية أمام منافسين من المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.

بطل أفريقيا 2019 تعادل إيجابيا 2-2 مع المكسيك الثلاثاء، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022.

وشدد بلماضي على أنه طالب خير الدين زطشي رئيس اتحاد الجزائر لكرة القدم، بضرورة برمجة مباريات قوية لمحاربي الصحراء أمام المنتخبات الكبيرة، في فترات التوقف الدولي.

وتحدث جمال بلماضي في هذا الشأن بقوله: "عندما تلعب أمام منتخبات كبيرة تحتل المراكز الأولى في تصنيف الفيفا، فإنك تشعر بالرضا، خاصة عندما تمتلك لاعبين في حجم المُباراة، وقادرين على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، وأنا أريد أن نلعب مُجددا مع منافس عالمي في أقرب وقت ممكن".

وكان من المفترض أن يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره البلجيكي في شهر أكتوبر/ تشرين أول الحالي، لكن تفاصيل إدارية حالت دون إقامة المباراة.

تطور آلي

صاحب الـ44 عاما قال بخصوص طموحاته المُستقبلية أمام كبار الكرة العالمية: "مستوانا تطور كثيرا أمام نيجيريا والمكسيك، نحن قادرون على مواصلة هذا التطور بشكل آلي حسب نوعية المنافس وهو أمر يُسعدني، وهي غاية كنت أبحث عنها منذ أول يوم لي هنا".

واختتم بقوله: "يجب علينا أن نستغل مواعيد الفيفا المقبلة من أجل خوض مثل هذه المُباريات، وتحقيق نتائج إيجابية جديدة وكسب ثقة أكبر في انتظار قادم التحديات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحدي الكبار.. جمال بلماضي يزف أخبارا سارة لجماهير الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا