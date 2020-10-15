بدأت، صباح الخميس، عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وقال مصدر حكومي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن أولى الخطوات بدأت من مطار سيئون الخاضع للحكومة اليمنية الشرعية بمحافظة حضرموت، والذي استقبل 5 حافلات نقل جماعي لأسرى حوثيين تم نقلهم برا من محافظة مأرب، حيث تدور أعنف المعارك منذ عدة أشهر.

وأشار المصدر، إلى أن فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأت باستكمال الترتيبات لنقل الأسرى الحوثيين على متن طائرتين إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع للمليشيا.

وبالتزامن، تجري عملية مماثلة في صنعاء، بنقل الأسرى التابعين للحكومة الشرعية من إلى مطار صنعاء، تمهيدا لنقلهم جوا إلى مطار سيئون الدولي.

وأكد المصدر، أن عملية التبادل التي ستتم اليوم ستشمل 5 صحفيين من إجمالي 10 محتجزين لدى المليشيا الحوثية، دون معرفة تفاصيل إضافية حول هوية الشخصيات الأخرى التي سيتم الإفراج عنها من سجون الانقلاب بصنعاء.

ويحتجز كلا الطرفين مئات الأسرى نتيجة المعارك المستمرة على جبهة محافظة أبين منذ أكثر من عام، وتحديداً على جبهتي الطرية والشيخ سالم وسط المحافظة، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة على أبين.



ومن المتوقع أن تؤدي عملية التبادل إلى بناء الثقة بين الجانبين، والإسراع باستكمال تطبيق بنود اتفاق الرياض، خصوصا بعد تصريحات رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبدالملك، عن ترتيبات نهائية لاستكمال تطبيق آلية تسريع الاتفاق.