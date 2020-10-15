بدأ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، جلسته المخصصة للمصادقة على معاهدة السلام مع الإمارات، وسط توقعات بالتصويت بالأغلبية.

وفي مستهل الجلسة، وصف رئيس الكنيست ياريف ليفين، اللحظة بالتاريخية، قائلا إن "اتفاقيات السلام توقع من القادة ولكنها تنفذ بحب وإيمان من الشعوب".