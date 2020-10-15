كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، النقاب، عن وصول دفعة جديدة مكونة من 200 مسلح من المرتزقة الذين ترسلهم تركيا للقتال بجانب أذربيجان ضد أرمينيا في ناغورني قره باغ، ليرتفع العدد إلى 1650 مرتزقا.



وقال المرصد السوري، إن الحكومة التركية تواصل تجنيد المرتزقة في سوريا، وإرسالهم للمشاركة في القتال بإقليم "ناغورني قره باغ" بجانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الأمينية، إلا أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفاً من المجتمع الدولي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان مؤلفة من 200 عنصر، ليبلغ بذلك تعداد المرتزقة الذين جرى نقلهم حتى الآن ما لا يقل عن 1650 .

ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة المشاركين بعمليات "ناغورني قره باغ"، حيث ارتفعت حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك إلى ما لا يقل عن 126 قتيل، بينهم 92 قتيل جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه من التدخل التركي في الصراع بإقليم ناغورني قره باغ، واتهمت أرمينيا أنقرة، مرارا بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم، والعمل على زعزعة استقرار الإقليم.

وقال أرايك هاروتيونيان رئيس إقليم ناغورني قره باغ، إن جميع الأسلحة التي تستخدم ضد الإقليم تركية الصنع خاصة الصواريخ.

وأكد رئيس الإقليم، أن أذربيجان استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة للهجوم مما يرقى لجريمة حرب، كما استعانت بوحدة عسكرية تركية لشن هجوم مضاد يوم إعلان وقف إطلاق النار.

ولعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع بين البلدين حول الإقليم، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب أذربيجان