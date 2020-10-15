سنوات من الفساد المقنع تحت عباءة دبلوماسية فشلت في أن تمنح السفير الفلسطيني سلمان الهرفي الغطاء الكافي للإفلات من اتهامات وانتقادات حادة.
فشل في جميع الاختبارات، وقدم أداء واهنا في جميع مهامه، وأحالته ممارساته وتجاوزاته إلى هامش التاريخ، وحشرته في زاوية فصام المدافع الكاذب - علنا- بالقضية الفلسطينية، والمطبع في الخفاء مع إسرائيل.
سفير إسرائيل بواشنطن: معاهدات سلام جديدة قريبا.. وهذا مسار الدولة الفلسطينية
بندر بن سلطان يسرد "الفرص الضائعة" في القضية الفلسطينية
هو نفسه الرجل الذي جعل من مقر السفارة الفلسطينية بجنوب أفريقيا غطاء لتهريب الماس، ومن مقرها بتونس مركزا للتحقيق وتعذيب الفلسطينيين، وبفرنسا وكرا للفساد والإثراء غير المشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلمان الهرفي.. عميل برتبة سفير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.