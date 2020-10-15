سلمان الهرفي.. عميل برتبة سفير

سنوات من الفساد المقنع تحت عباءة دبلوماسية فشلت في أن تمنح السفير الفلسطيني سلمان الهرفي الغطاء الكافي للإفلات من اتهامات وانتقادات حادة.

فشل في جميع الاختبارات، وقدم أداء واهنا في جميع مهامه، وأحالته ممارساته وتجاوزاته إلى هامش التاريخ، وحشرته في زاوية فصام المدافع الكاذب - علنا- بالقضية الفلسطينية، والمطبع في الخفاء مع إسرائيل.

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هو نفسه الرجل الذي جعل من مقر السفارة الفلسطينية بجنوب أفريقيا غطاء لتهريب الماس، ومن مقرها بتونس مركزا للتحقيق وتعذيب الفلسطينيين، وبفرنسا وكرا للفساد والإثراء غير المشروع.