أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل الهبوط

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع سعر الجرام الواحد بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 941.75 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 824 جنيها.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 706 جنيهات، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 549.2 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6592 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

انخفض الذهب اليوم الخميس، وقبع دون 1900 دولار وهو مستوى نفسي مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1897.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.2% أمس الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1901.50 دولار للأوقية.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث المعادن النفيسة لدى رفينيتيف ميتال ريسيرش "سوق (الذهب) ما زالت لا تبارح مكانها انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن حزمة التحفيز التي قد تكون مطلوبة في الولايات المتحدة، وقال" الذهب سيرتفع فور أن تصبح تفاصيل حزمة التحفيز المحتملة متاحة، لكن ربما لا يحدث هذا لفترة".

وقال منوتشين إن موقفه "بعيد جدا" عن موقف المشرعين الديمقراطيين فيما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول، مما حث المستثمرين على اللجوء إلى الأمان في الدولار.

وقال ألكسندر إن الدولار ما زال يُعتبر ملاذا آمنا ويُبقي أسعار الذهب منخفضة ويتسبب في أنها ما زالت تختبر مستوى 1900 دولار.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25% منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.