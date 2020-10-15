"أكبر عملية احتيال".. شقيقة رونالدو تثير الغموض بعد إصابته بكورونا

وجهت كاتيا أفييرو شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس، رسالة غامضة بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن هذه الجائحة تعد "أكبر عملية نصب شهدتها في حياتها".

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (الثلاثاء)، إصابة رونالدو بالفيروس خلال وجوده بمعسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهة السويد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، علما بأن النجم المخضرم بحالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض.

وقالت كاتيا أفييرو عبر حسابها الرسمي على "أنستقرام": "إذا كان كريستيانو رونالدو هو الشخص الذي يجب أن يوقظ العالم، فعلينا أن أقول إن هذا البرتغالي هو بالفعل رسالة، شكرا لك".

وأضافت: "أعتقد أن آلاف الأشخاص الذين يؤمنون كثيرا بهذا الوباء، والاختبارات والتدابير المتخذة لمواجهته، سوف يرون مثلي أنه أكبر عملية احتيال رأيتها منذ أن ولدت".

وأتمت المطربة البرتغالية صاحبة الـ43 عاما رسالتها بقولها: "عبارة قرأتها اليوم وقفت لأشيد بها: كفى لخداع العالم بأسره.. افتحوا أعينكم رجاء".

وجاءت هذه الرسالة لتثير الغموض بين متابعي كاتيا، وحاول البعض الاستفسار منها إذا ما كانت ترى أن الوباء عبارة عن مؤامرة واحتيال، أم أنه موجود بالفعل.





يذكر أن رونالدو سيخضع للعزل الصحي لمدة 14 يوما، وقد تقل هذه المدة إلى 10 أيام فقط، حال تحولت نتيجة العينة الإيجابية إلى سلبية.

ويغيب النجم البرتغالي عن مواجهتي يوفنتوس ضد كوتروني في الدوري الإيطالي ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية ظهوره في القمة المرتقبة ضد برشلونة بالمسابقة القارية يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.