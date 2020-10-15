سياسة دوت الخليج الإخبارية الخميس 2020/10/15 09:38 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/10/15 09:38 م بتوقيت أبوظبي

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، قرار القيادة الإماراتية إقامة علاقات مع إسرائيل بأنه "خطوة جريئة" ستفيد الشعب الإماراتي ومنطقة الشرق الأوسط. تصريح بومبيو جاء بعد ساعات من مصادقة الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على معاهدة السلام مع الإمارات. وبعد مداولات استمرت 9 ساعات، صوت 80 نائبا إسرائيليا لصالح الاتفاق وعارضه 13 نائبا، فيما تغيب 27 نائبا عن التصويت. وبمصادقة الكنيست، سيعود الاتفاق إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة النهائية عليه. كان الكنيست الإسرائيلي عقد جلسة خاصة وصفها بـ"التاريخية" من أجل المصادقة على المعاهدة، التي تم التوقيع عليها في البيت الأبيض يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي. ولاقت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق، وسط توقعات بالتحاق دول أخرى بالمنطقة بركب الإمارات والبحرين.

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