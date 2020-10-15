أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز بختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات اليوم الخميس، محققة قفزة سعرية عن أسعار بداية التعاملات، وحقق عيار (21) زيادة قدرها 12.28 جنيه، كما ارتفع عيار (24) بنحو 14 جنيها عن ما كان عليه في مستهل تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) في ختام التعاملات لدى السوق المصرية 955.75 جنيه مقابل 941.75 جنيه عند الفتح، وسعر جرام الذهب عيار (21) سجل 836.28 جنيه مقابل 824 جنيها، محققا زيادة 12.28 جنيه عن سعر بداية التعاملات اليوم.

ولحق سعر جرام الذهب عيار (18) بركب ارتفاع الأسعار مسجلا 716.81 جنيه مقابل 706 جنيهات بزيادة 10.81 جنيه عن سعر الفتح

أسعار الذهب منخفض التكلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار (14) في مصر خلال ختام تعاملات الخميس، 557.52 جنيه بزيادة قدرها 8.32 جنيه عن سعر الفتح عند مستوى 549.2 جنيه.

وجاء سعر جرام الذهب عيار (12) عند مستوى 477.87 جنيه وسعر جرام الذهب عيار (10) سجل في ختام تعاملات اليوم الخميس لدى السوق المصرية 398.23 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 6690 جنيها مقابل 6592 جنيها عند بداية التعاملات، محققا زيادة قدرها 98.24 جنيه.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر 29,742 جنيها، وسعر كيلو الذهب سجل 956,076 جنيها.