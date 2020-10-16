إنجاز المرحلة الأولى من تبادل الأسرى باليمن

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم من بينهم 19 أسيراً سعودياً و4 أسرى سودانيين.

وذكر العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق "ستوكهولم".

