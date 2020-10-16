رغم وضعه الكارثي.. أسهم بلايلي ترتفع في منتخب الجزائر

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالخميس 2020/10/15 06:57 م بتوقيت أبوظبي
يبدو أن مكانة الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع منتخب بلاده، لم تتأثر كثيرا رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر والمباريات منذ فترة ليست بالقصيرة.
بلايلي لم يخض أي مباراة رسمية أو حتى ودية مع الأهلي السعودي منذ بدء فترة التوقف الماضية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليخرج من حسابات جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر.
ورغم استبعاده من قائمة الجزائر لمباراتي نيجيريا والمكسيك الوديتين مؤخرا، إلا أن تأثير غياب بلايلي بدا واضحا للجميع، بعد أن ترك فراغا كبيرا في مركز الجناح الأيسر.
وكشفت المباراتان أن سعيد بن رحمة وياسين براهيمي، لم يقدما المستوى المنتظر ولم ينجحا في تعويض غياب بلايلي بالنسبة للمدرب بلماضي، وفق مراسل "دوت الخليج الرياضية".
وأوضح المصدر أن بلماضي لم يشعر بارتياح بسبب الأسلوب الفردي الذي غلب على أداء بن رحمة وبراهيمي، وهي نقطة سلبية لا يفضلها مدرب محاربي الصحراء.
كما افتقر الثنائي بشكل واضح للفعالية سواء في خلق الفرص أو تهديد مرمى المنافس، وهو ما جعل الجهاز الفني لمنتخب الجزائر يتأكد بأن بلايلي أفضل شريك للثنائي رياض محرز وبغداد بونجاح في الخط الأمامي، لحين بروز اسم جديد.
ولم يحسم بلايلي مصيره حتى الآن، بعد أن طالب بفسخ عقده مع أهلي جدة خلال الفترة المقبلة، والحصول على حق الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني.
يذكر أن منتخب الجزائر حقق فوزا وديا بهدف دون رد على حساب نظيره النيجيري، بينما اكتفى بالتعادل 2-2 مع المكسيك.
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