عادت خدمة موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" بعد توقف دام لمدة 45 دقيقة، في خلل مفاجئ ولا يزال السبب مجهول.

وأصاب خلل، فجر الجمعة، عمل موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مما تسبب بتوقف نشر التغريدات في هذه المنصة وسط شكاوى من المستخدمين في معظم أنحاء العالم.



وأشارت بيانات موقع "Downdetector" الخاص بمراقبة عمل المواقع الإلكترونية الأكثر استخداما إلى أن الأعداد الأكبر للبلاغات حول تعطل "تويتر" تم رصدها في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

ولا يستطيع مستخدمو "تويتر" كتابة التغريدات أو التصفح عبر الموقع بشكل عام.

وعقب التوقف بدقائق، أعلن تويتر أنّه يحاول إصلاح عطل عالمي أصاب منصّته وتحديد الأسباب التي نجم عنها، في تطوّر يأتي بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى موقع التواصل الاجتماعي لحظره مقالًا سياسيًا في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقال متحدّث باسم المجموعة الكاليفورنية "نعلم أن الناس يواجهون مشاكل في التغريد وفي استخدام تويتر.. نسعى لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".