مستقبل على المحك.. الجزائري الملالي يثير أزمة جديدة في فرنسا

واصل الدولي الجزائري فريد الملالي إثارة الجدل والأزمات، في سيناريو أصبح يتكرر بشكل كبير على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يضع مسيرته الاحترافية في أوروبا على المحك، رغم صغر سنه.

نادي أنجيه الفرنسي أعلن خلال الساعات الماضية، مُعاقبة جناحه الطائر صاحب الـ23 عاما، بحرمانه من خوض أي مباراة رسمية أو حتى المشاركة في التدريبات مع الفريق الأول لمدة أسبوعين، بسبب تصرفياته غير الانضباطية.

النادي المملوك للجزائري سعيد شعبان، أكد أن العقوبة جاءت بسبب تأخره يوميا عن التدريبات، مما أثار غضب مدربه ستيفان مولان، الذي تغاضى عنه كثيرا قبل أن يقرر معاقبته.

وحسب تقارير صحفية، فإن مولان كان ينوي الاعتماد على اللاعب خلال منافسات الموسم الحالي، لكن تصرفات الملالي دفعت مدربه لأن يخرجه من حساباته بشكل كبير.

وبعيدا عن العقوبات الرياضية، سيكون فريد الملالي على موعد مع المثول أمام القضاء الفرنسي نهاية الشهر الحالي، بسبب شكوى تقدمت بها فتاتان فرنسيتان ضده.

وتضمنت الشكوى ضد اللاعب تهمة التحرش والقيام بأمور غير أخلاقية أمام العامة، ويُنتظر أن تكون العقوبة مالية، مع إمكانية وصولها للحبس غير النافذ، خاصة أن الملالي اعترف بأنه قام بالأفعال المنسوبة إليه.

