قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن واشنطن تريد سحب قواتها من أفغانستان، ولكن بطريقة تساعد حلفاءها وشركاءها.



وأضاف في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 4400 جندي قريبا.

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق سلام مع حركة طالبان في يناير/كانون الثاني الماضي يفيد بوقف الهجمات الإرهابية مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وبموجب هذا الاتفاق، ينخفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يوما، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرا.

وحول إيران، شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على ضرورة تفكيك البرنامج النووي السري الإيراني، حتى لا تهدد طهران العالم بصواريخها.

وعلى مدى العقدين الماضيين، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن بعض أهم المواقع والمراكز لبرنامج الأسلحة النووية في طهران، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومواقع آراك للمياه الثقيلة (أغسطس/آب 2002)

وسلطت المعارضة الإيرانية الضوء على مرفق تجميع واختبار أجهزة الطرد المركزي الكهربائية في كالاي (فبراير/شباط 2003)، ومواقع لويزان- شبان (مايو/أيار 2003)، وموقع تخصيب فوردو تحت الأرض (ديسمبر /كانون الأول 2005)، ومنظمة الابتكار والبحث الدفاعي SPND (يوليو/تموز 2011)، ومؤسسة متفاز في المشروع 6 في بارجين (أبريل/نيسان 2017).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، زعمت إيران أن إنتاجها من اليورانيوم المخصب حاليا يعادل مستوى الإنتاج قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015، وسط اختبار لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد لتسريع التخصيب اللازم لصنع قنبلة ذرية.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي صادر مؤخرا أن مستوى مخزون اليورانيوم المخصب منخفض التركيز لدى إيران بلغ 2320 كيلوجراما.