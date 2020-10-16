قال مصدر بالشرطة الفرنسية، الجمعة، إن رجلا قتل إثر تلقيه طعنة أدت لقطع رقبته، في إحدى ضواحي العاصمة باريس، بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

وأضاف المصدر، أنه لم يتضح بعد إن كان المهاجم قد لقي حتفه أم لا، ليؤكد لاحقا مصرع منفذ الهجوم برصاص الشرطة.

ولا تزال أسباب الهجوم الذي وقع في ضواحي باريس مجهولة، فيما أوكل التحقيق إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التي أعلنت فتح تحقيق.

وقالت النيابة العامة، إن التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت قرب مدرسة، فُتح بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي" و"مجموعة إجرامية إرهابية".