أكد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، الجمعة، أن المنامة وتل أبيب ستوقعان إعلانا مشتركا للسلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، الأحد، في العاصمة البحرينية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن وفدا أمريكيا إسرائيليا سيصل إلى المنامة في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب، الأحد، برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، فيما يضم الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات.

وقال موقع (واللا) الإخباري الشهير في إسرائيل، مساء الجمعة، إن "إسرائيل والبحرين ستوقعات يوم الأحد على إعلان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين".



ونقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار أن التوقيع سيتم يوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.



وتابع: "سيتناول الاتفاق، أمور أخرى، على غرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتبادل فتح سفارات".

وأشار نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن "البيان المشترك، المؤلف من صفحتين، سيكون بمثابة نوع من الاتفاق المؤقت بين البلدين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني وقعا في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الماضي "إعلان السلام" بين البلدين.



ويجري مسؤولون من البلدين محادثات من أجل بلورة اتفاق السلام بشكل كامل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن "الهدف هو البدء في تنفيذ إعلان البيت الأبيض للسلام وإضافة المزيد من التفاصيل وتحديد المبادئ العامة للعلاقات بين البلدين".

وأضاف: "سيذكر البيان المشترك أن الدولتين لن تتخذا إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض وستعملان على منع الأعمال العدائية من قبل طرف ثالث".

وتابع: "سيؤكد الإعلان كذلك على أن البلدين ملتزمان بالتعايش وتعليم السلام".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيحدد الإعلان قائمة بحوالي 10 مجالات سيتم فيها توقيع اتفاقيات بين الدولتين تشمل: الاستثمار، والطيران المدني، والسياحة، والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة، والاتصالات، والبريد، والصحة، والزراعة، والمياه والطاقة، والتعاون القانوني".

ورجح المسؤول الإسرائيلي إمكانية مصادقة الحكومة الإسرائيلية وربما الكنيست الإسرائيلي لاحقا على هذا الإعلان المشترك.

