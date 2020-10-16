مليشيا الحوثي تعيد المختطفين على عكازات وكراسي متحركة

لم تأت هذه الجموع من جبهة قتال حديث الوقوع، كما توحي هذه العكازات والكراسي المتحركة، بل كان المجيء من سجون الانقلاب الحوثي، وما أحدثته من عطب داخل هذه العظام، وما تحمله من نفوس منهكة.

عشرات من الأسرى التابعين للحكومة اليمنية الشرعية، وصلوا أخيرا إلى مطار سيئون في محافظة حضر موت، ضمن أكبر عملية تبادل منذ الانقلاب الحوثي في21 من سبتمبر عام 2014.

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تشمل العملية ألفا وواحدا وثمانين أسيرا ومعتقلا، تم الاتفاق بشأنهم في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

معالم التعذيب النفسي والجسدي، تنبئ بما كانت الحال عليه داخل زنازين هذه المليشيات الإرهابية، أما فحوصات الفرق الطبية التي هرعت إلى استقبال الأسرى والمختطفين، فأكدت أن جميعهم يعانون من عاهات مستديمة، تستلزم عناية طبية مركزة وتأهيلا نفسيا عميقا، فضلا عن أن هناك حالات حرجة، رجح الأطباء عدم تماثلها للشفاء، كونهم فقدوا الذاكرة.

هكذا إذن تقدم مليشيا الحوثي الإرهابية صورة لموروثها الأخلاقي وأفعالها الإجرامية، أمر كشفته تقارير حقوقية ووثقته منظمات معنية بالأسرى والمختطفين في السنوات الأخيرة.



فلطالما أكدت هذه الجهات تعرض الآلاف من القابعين في معتقلات الانقلابيين للتعذيب النفسي والبدني، وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية بطريقة مخالفة لأدنى حقوق الإنسان.

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عمدت مليشيات الحوثي أيضا - وفقا للتقارير ذاتها - إلى الزج بالمحتجزين والأسرى في معتقلات غير صالحة إنسانيا، حتى إن البعض منهم قد تم وضعه في مخازن الأسلحة والذخائر.

بين ادعاءات الحوثيين وأفعالهم فارق شاسع، تظهره الوقائع كل حين، أما اتفاقاتهم التي يبرمونها على أشلاء المختطفين، فهي عرف جديد لا تستحي هذه المليشيات الإرهابية من إظهاره للعالم أجمع.