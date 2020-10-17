دوت الخليج الإخباريةالسبت 2020/10/17 11:03 ص بتوقيت أبوظبي
استنكرت الإمارات، اليوم السبت، حادث الطعن الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس وأودى بحياة شخص، ورفضت في الوقت نفسه الإساءة للأديان.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، استنكارها الشديد لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددة على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.
كما شددت على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.
وأمس الجمعة أعلنت الشرطة الفرنسية، أن رجلا قتل إثر تلقيه طعنة أدت لقطع رقبته، في إحدى ضواحي العاصمة باريس، بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.
والضحية معلم بإحدى المدارس الإعدادية عرض في وقت سابق على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.