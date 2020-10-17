طالب نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، السبت، بتحقيق جدي وفوري في حرق مقر حزب "الديمقراطي الكردستاني" وسط العاصمة بغداد، بعد اقتحامه من قبل عشرات المتظاهرين السبت.

وأشعل متظاهرون من أنصار مليشيا الحشد الشعبي في العراق النار في مقر الحزب.

وتصاعدت أعمدة دخان، من مقر الحزب، فيما طوقت قوات الأمن محيط المنطقة الواقع فيها مقر الحزب الكردستاني.

مؤخرا، أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بانتشار مكثف لقوات الأمن في العاصمة بغداد وتحريكها نقاط تفتيش متنقلة، في خطوة اعتبرها مراقبون إنذارا للمليشيات الموالية لإيران.

وأوضحت المصادر في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "عناصر الأمن بدأت بالانتشار، في عدد من المناطق السكنية متبوعة بسيارات عسكرية، فضلاً عن إقامة نقاط تفتيش في أماكن غير متوقعة".

وفي الوقت ذاته، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على وثيقة مسربة، تتضمن توجيها من قيادة عمليات بغداد إلى عدد من الفرق العسكرية الواقعة تحت إمرتها تتضمن أمرا بالدخول في حالة الإنذار".

وتضمنت الوثيقة، توجيها بنصب الكمائن والتمركز قرب المناطق التي تشهد إطلاق النيران.

يأتي ذلك في وقت، ردت مواقع إعلامية تابعة لفصائل ومليشيات مسلحة تابعة لإيران بالشجب على تلك التحركات التي عدتها ملاحقة لمستهدفي السفارات في العراق.

ووقعت الحكومة المركزية مع كردستان العراق، الجمعة، اتفاقا ينهي النزاع على قضاء سنجار، بخارطة تسوية تقطع الطريق على الانتهاكات التركية بالأراضي العراقية.